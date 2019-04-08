Выборы 2019: для смены места голосования во втором туре осталась неделя

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для смены места голосования на выборах 2019 необходимо обратиться в Госреестр избирателей

Второй тур выборов 2019 запланирован на 21 апреля, соответственно до 15 апреля включительно украинцы имеют возможность изменить место голосования. Подробнее о том, как голосовать не по прописке - в материале РБК-Украина.

Отметим, первый тур выборов в Украине состоялся 31 марта 2019 года. Участие в голосовании, по данным Центральной избирательной комиссии, приняли более 18,8 млн человек. При этом, из них более 300 тыс. человек голосовали не по месту регистрации.

Стоит отметить, что перед вторым туром у украинцев, желающих сменить место голосования, есть всего неделя. Тогда как перед первым туром у граждан было для этого более двух месяцев. Ограничение во времени связано с тем, что место голосования нельзя было сменить до официального объявления результатов первого тура выборов и оглашения даты проведения повторного голосования.

Как переселенцам проголосовать во втором туре выборов 2019

Переселенцы с оккупированных Крыма и Донбасса имеют возможность принять участие в повторном голосовании на выборах президента 2019. Для участия в голосовании данной категории граждан необходимо обратиться в органы Госреестра избирателей с соответствующим заявлением.

Отметим, заявление для участия в голосовании необходимо подать не позднее, чем за пять дней до выборов (до 15 апреля включительно).

Как проголосовать не по месту прописки

Граждане Украины, не из числа переселенцев, также имеют возможность проголосовать не по месту регистрации. Для того, чтобы принять участие в голосовании не по прописке им необходимо также обратиться в органы Госреестра избирателей с заявлением. Но, помимо заявления, им также необходимо предоставить документ, подтверждающий необходимость смены места голосования. Это может быть, например, справка с работы или учебы.

При этом, срок подачи заявлений, как и в случае с переселенцами, - до 15 апреля включительно. Как ожидается, органы Госреестра избирателей будут работать без выходных.

Кандидаты в президенты во втором туре выборов 2019

Как известно, 7 апреля Центризбирком объявил официальные результаты выборов 2019. Согласно подсчетам, первое место занял Владимир Зеленский (30,24%), второе - Петр Порошенко (15,95%), третье - Юлия Тимошенко (13,40%), четвертое - Юрий Бойко (11,67%), пятое - Анатолий Гриценко (6,91%).

Как предусмотрено украинским законодательством, если никто из кандидатов в президенты по результатам голосования не набирает более 50% голосов, Центризбирком объявляет о проведении повторного голосования. Во второй тур выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Таким образом, кандидатами в президенты, которые вышли во второй тур выборов являются Зеленский и Порошенко.

После объявления официальных результатов первого тура кандидаты в президенты могут проводить предвыборную агитацию вплоть до 24 часов 19 апреля. Последняя суббота перед выборами - день тишины. В этот день запрещена любая агитация.

Стоит отметить, что в последнюю пятницу перед выборами предусмотрено проведение дебатов кандидатов. Законом предусмотрено, что они проводятся в студии "Суспільного". Вместе с тем, по инициативе Зеленского на данный момент обсуждается проведение дебатов на НСК "Олимпийский".