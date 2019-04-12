Вибори 2019: що потрібно знати про другий тур голосування

Вибори 2019 в Україні проходять у два тури: перше голосування відбулося 31 березня, а повторне заплановано на 21 квітня. Всі подробиці про проведення другого туру президентських виборів - в матеріалі РБК-Україна.

Другий тур виборів 2019

Другий тур виборів призначено на 21 квітня 2019 року. До другого туру вийшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Виборчі дільниці по всій Україні відкриються о 08:00 ранку і працюватимуть до 20:00 вечора. Соціологи у день голосування будуть проводити екзит-пол, перші результати якого очікуються в 20:00 (станом на 18:00), а потім в 22:00 (станом на 20:00).

Рейтинги

11 березня 2019 року Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила перші результати опитувань по другому туру. Згідно з дослідженням, проведеним 5-10 квітня, серед 3 тисяч осіб за Володимира Зеленського планують голосувати 51%, за Петра Порошенка - 21%. При цьому 18% респондентів ще не визначилися з вибором, а 10% не планують голосувати.

Як проголосувати

Проголосувати у другому турі виборів 2019 мають право всі громадяни України, яким на час голосування виповнилося 18 років. Для участі в голосуванні необхідно прийти на виборчу дільницю за місцем реєстрації у період з 08:00 ранку до 20:00 вечора 21 квітня. При собі необхідно мати паспорт або військовий квиток (для військових).

Зазначимо, право голосувати на виборах мають, зокрема, переселенці з Криму і Донбасу. Для цього їм необхідно не пізніше, ніж за п'ять днів до виборів (до 15 квітня включно) звернутися до органів Держреєстру виборців із заявою. Громадяни України, які хочуть проголосувати не за місцем прописки на виборах 2019, повинні також звернутися до 15 квітня в органи Держреєстру виборців. Цій категорії громадян для зміни місця голосування також необхідний документ, що підтверджує таку необхідність (наприклад, довідка з роботи чи навчання). Органи Держреєстру виборців перед виборами будуть працювати без вихідних.

Календар другого туру виборів

До 14 квітня - виготовлення бюлетеней, подання до ЦВК пропозицій щодо спостерігачів, повідомлення виборців про час і місце голосування.

До 15 квітня включно - зміна місця голосування.

До 17 квітня включно - надсилання або доставка кожному виборцю іменного запрошення.

До 19 квітня включно - проведення передвиборної агітації.

20 квітня - день тиші.

21 квітня - день голосування

До 1 травня - встановлення та оголошення результатів виборів.

Дебати кандидатів

Дебати кандидатів у президенти перед проведенням другого туру виборів передбачені законом України "Про вибори президента України", а також відповідною постановою Центрвиборчкому. Згідно із законом, дебати проводяться в останню п'ятницю перед днем голосування в телестудії між 19:00 і 22:00. Тривалість дебатів - не менше години без перерви на рекламу. Кандидатам повинні бути надані рівні умови.

Думки сторін

31 березня після закінчення голосування Петро Порошенко заявив про необхідність проведення дебатів між кандидатами перед повторним голосуванням. У свою чергу, Володимир Зеленський по-своєму відповів Порошенку, записавши відеозвернення. Зеленський запропонував провести дебати на НСК "Олімпійський" попередньо здавши аналізи на алкоголь і наркотики.

Порошенка на ініціативу Зеленського погодився, заявивши "стадіон, так, стадіон".

Після цього, кандидати 5 квітня здавали аналізи медикам - в різних клініках. При цьому, Порошенко здавав аналізи двічі - другий раз 10 квітня міжнародним експертам. Зелеский від повторної здачі аналізів відмовився.

Крім того, кандидати не можуть узгодити дату проведення дебатів. Так, Порошенко пропонує провести дебати 14 квітня на НСК "Олімпійський", а 19 квітня - у студії "Суспільного". Зеленський же наполягає на дебатах на "Олімпійському" 19 квітня, а від участі в дебатах 14 квітня відмовляється. Крім того, у Зеленського пропонують провести телеміст, якщо час дебатів на НСК і "Суспільному" 19 квітня буде співпадати.

У ЦВК і на "Суспільному" наполягають на тому, що офіційними будуть вважатися лише ті дебати, які відбудуться 19 квітня в студії "Суспільного" о 20:00.

Дата проведення

На даний момент обговорюються дві дати проведення дебатів: 14 і 19 квітня. Процес узгодження ще триває. Разом з тим, у штабі Володимира Зеленського заявили, що дебати відбудуться тільки 19 квітня (час на даний момент не вказується). У команді Петра Порошенка готові до дебатів і 14 квітня (о 14:14 на НСК "Олімпійський") і 19 квітня (о 20:00 на "Суспільному").

Перший тур виборів 2019

Перший тур виборів відбувся 31 березня 2019. За даними Центрвиборчкому, участь у голосуванні взяли 18 893 864 осіб.

Кандидати

У першому турі виборів планували брати участь 44 кандидата, разом з тим, п'ятеро з них скористалися своїм правом і відмовилися від участі у виборах. Зокрема, свою кандидатури зняли мер Львова Андрій Садовий, представник "Сили людей" Дмитро Гнап, заступник командувача Сил спецоперацій Сергій Кривонос, Євген Мураєв та Дмитро Добродомов. Крім того, ще два кандидата (Сергій Тарута і Олександр Мороз) заявили про відмову від участі у виборах, але зробили це вже після того, як закінчився строк для подання таких заяв. Так, Тарута і Мороз, незважаючи на їхні заяви, вже були включені в бюлетені, що викликало плутанину. Зокрема, через відмову Мороза від участі у виборах на деяких дільницях були зіпсовані бюлетені - члени виборчкомів внесли позначку "Вибув" навпроти його прізвища, що заборонено.

Результати

За результатами першого туру найбільше число голосів - 5 714 034 (30,24%) набрав Володимир Зеленський. Чинного президента Петра Порошенка на виборах підтримали 3 014 609 осіб (15,95%), таким чином він зайняв друге місце. Далі йдуть Юлія Тимошенко (13,40%), Юрій Бойко (11,67%), Анатолій Гриценко (6,91%), Ігор Смешко (6,04%), Олег Ляшко (5,48%), Олександр Вілкул (4,15%), Руслан Кошулинський (1,62%). Інші кандидати набрали менше 1% голосів.

Оскільки ніхто з кандидатів не набрав абсолютної більшості (понад 50%) голосів, 7 квітня, після оголошення офіційних результатів виборів 2019, ЦВК оголосив про проведення повторного голосування. У другий тур, призначений на 21 квітня, вийшли Зеленський і Порошенко.