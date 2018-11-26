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Введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с МВФ, - Климкин

Новости » Экономика    26.11.2018 - 20:37
Введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с МВФ, - Климкин
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Также введение военного положения не будет препятствовать сотрудничеству с другими международными организациями

Введение военного положения не будет мешать Украине сотрудничать с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"В сегодняшней редакции указ не должен мешать нам в продолжении сотрудничества ни с МВФ, ни с другими международными организациями", - заявил он.

Также во время выступления в Верховной раде министр Климкин зачитал все нарушения, которые Россия сделала в отношении Украины вчера в Азовском море. Кроме того, он подчеркнул, что Россия нарушила суверенитет Украины, а также свободное морское право в нейтральных водах.

К тому же Климкин заявил, что после введение военного положения Украина сообщит федеральному секретарю ООН о праве на самооборону и применение оружия.

Отметим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на период военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан.

РБК-Украина писало, что военное положение в Украине планируют ввести с 28 ноября сроком на 30 дней.

В случае введения военного положения Украина уведомит ООН о праве на применение оружия Турчинов: на период военного положения могут ограничиваться конституционные права граждан
Новости Украины Павел Климкинвоенное положениеМВФ
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