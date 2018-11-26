В случае введения военного положения Украина уведомит ООН о праве на применение оружия

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Как страна которая последовательно придерживается международного права и устава ООН Украина сообщит о возможности применения оружия для нашей защиты, добавил Климкин

После введение военного положения Украина сообщит федерального секретаря ООН о праве на самооборону и применение оружия. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

"После принятия ВР решения о введении военного положения и сразу после его обнародования в СМИ мы уведомим федерального секретаря ООН о праве Украины на самооборону согласно статье 51 устава ООН. Хотя мы постараемся решить ситуацию мирным путем, но мы видим, что с Россией это невозможно. Как страна которая последовательно придерживается международного права и устава ООН мы сообщим о возможности применения оружия для нашей защиты ", - сообщил Климкин.

Отметим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на период военного положения могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан.

РБК-Украина писало, что военное положение в Украине планируют ввести с 28 ноября сроком на 30 дней.

Кроме того, сообщалось, что в закон о военном положении внесена правка, согласно которой выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.