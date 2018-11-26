Введення воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з МВФ, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Також введення воєнного стану не перешкоджатиме співпраці з іншими міжнародними організаціями

Запровадження воєнного стану не заважатиме Україні співпрацювати з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

"В сьогоднішній редакції указ не має заважати нам в продовженні співробітництва ані з МВФ, ані з іншими міжнародними організаціями", - заявив Клімкін.

Також під час виступу у Верховні Раді міністр Клімкін зачитав всі порушення, які Росія зробила по відношенню до України вчора в Азовському морі. Окрім того, він підкреслив, що Росія порушила суверенітет України, а також вільне морське право в нейтральних водах.

До того ж Клімкін заявив, що після введення воєнного стану Україна повідомить федеральному секретаря ООН про право на самооборону та застосування зброї.

Відзначимо, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що на період воєнного стану можуть обмежуватись конституційні права і свободи громадян.

РБК-Україна писало, що воєнний стан в Україні планують ввести з 28 листопада терміном на 30 днів.