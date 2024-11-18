Ввечері будуть чіткі графіки. В ОВА розповіли про ситуацію зі світлом в Одеській області

До вечора в Одеській області будуть встановлені чіткі графіки відключення світ. Також сьогодні, 18 листопада, планують повернути опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера в ефірі телемарафону.

Опалення в Одеській області

Як розповів Кіпер, енергетики працюють над тим, щоб дати електроенергію на ті вузлові станції, де це є вкрай необхідно, щоб забезпечити усе місто водою. Від останнього також залежить й опалення.

"Тому ще вчора було підведено електроенергію до основних станцій. Вода була надана на всі котельні і вони зараз запущені. Параметри їх набирають своїх обертів для того, щоб подати тепло вже безпосередньо в домівки наших мешканців. Це що стосується міста. Я думаю, що технічні параметри пройдуть і тепло піде ближче до вечора вже безпосередньо до самих домівок", - додав він.

Зокрема в області були розгорнуті більше 600 "Пунктів незламності".

Скасування дитсадків та роботи

За словами Кіпера, у тому ж числі, через відсутність опалення були скасовані сьогодні й завтра дитячі садочки.

Також через неповне відновлення електропостачання електротранспорт не може вийни на маршрути в Одесі в повному обсязі. Через це було прийнято рішення щодо визначення понеділка й вівторка вихідними днями з переносом відпрацювання в інші дні

Графіки відключення світла

"До вечора ми вже більш-менш визначимося щодо світла, дамо чіткі графіки, де коли буде світло відключатися, де коли буде робити, щоб люди могли планувати свою роботу, свій час завчасно", - заявив Кіпер.

Обстріли Одеси та Одеської області

17 листопада Російська Федерація вдалась до терористичного комбінованого удару по території України. Ворог випустив 120 ракет та 90 дронів. Сили протиповітряної оборони (ППО) знищили 144 цілі.

Ворог атакував енергетичні об'єкти та інфраструктуру країни. Найважча ситуація спостерігалась саме в Одесі. У місті фіксували перебої зі світлом, водою та теплом.