Вечером будут четкие графики. В ОВА рассказали о ситуации со светом в Одесской области

К вечеру в Одесской области будут установлены четкие графики отключения света. Также сегодня, 18 ноября, планируют вернуть отопление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера в эфире телемарафона.

Отопление в Одесской области

Как рассказал Кипер, энергетики работают над тем, чтобы дать электроэнергию на те узловые станции, где это крайне необходимо, чтобы обеспечить весь город водой. От последнего также зависит и отопление.

"Поэтому еще вчера была подведена электроэнергия к основным станциям. Вода была предоставлена на все котельные и они сейчас запущены. Параметры их набирают свои обороты для того, чтобы подать тепло уже непосредственно в дома наших жителей. Это что касается города. Я думаю, что технические параметры пройдут и тепло пойдет ближе к вечеру уже непосредственно в сами дома", - добавил он.

В частности в области были развернуты более 600 "Пунктов несокрушимости".

Отмена детсадов и работы

По словам Кипера, в том же числе, из-за отсутствия отопления были отменены сегодня и завтра детские сады.

Также из-за неполного восстановления электроснабжения электротранспорт не может выйти на маршруты в Одессе в полном объеме. Из-за этого было принято решение об определении понедельника и вторника выходными днями с переносом отработки в другие дни

Графики отключения света

"К вечеру мы уже более-менее определимся по свету, дадим четкие графики, где когда будет свет отключаться, где когда будет делать, чтобы люди могли планировать свою работу, свое время заблаговременно", - заявил Кипер.

Обстрелы Одессы и Одесской области

17 ноября Российская Федерация прибегла к террористическому комбинированному удару по территории Украины. Враг выпустил 120 ракет и 90 дронов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 144 цели.

Враг атаковал энергетические объекты и инфраструктуру страны. Самая тяжелая ситуация наблюдалась именно в Одессе. В городе фиксировали перебои со светом, водой и теплом.