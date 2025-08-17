"Вважаю своїм обов’язком": Мерц дасть Зеленському пораду перед зустріччю з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче дати пораду президенту Володимирові Зеленському щодо його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке медіа n-tv.de.

Видання нагадує, що зустріч Мерца із Трампом у Білому домі була вдалою. А ось одна із зустрічей Трампа із Зеленським у Білому домі "завершилася історичним скандалом".

Саме тому Мерц "вважає своїм обов'язком" запропонувати Зеленському пораду перед його черговим візитом у Вашингтон, який відбудеться 18 серпня. Ба більше, Мерц каже, що Зеленський нібито просив його про це.

Мерц зазначив, що Зеленський бачив, що німецько-американська зустріч на рівні лідерів була зовсім іншою, ніж його власна. Окрім цього Мерц разом із європейськими партнерами "дадуть йому кілька добрих порад" напередодні поїздки до США.

ЗМІ зазначає, що лідери ЄС хочуть "наскільки це можливо" підтримати Зеленського на шляху до ймовірної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

Дорогою з Аляски до Вашингтону Трамп провів телефонні розмови із Зеленським та лідерами країн НАТО.

Також відомо, що Трамп хоче провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії вже наступної п'ятниці, 22 серпня. При цьому Путін публічно не обіцяв провести таку зустріч.