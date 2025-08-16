ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Зеленський розкрив, про що планує у понеділок говорити з Трампом

Субота 16 серпня 2025 23:34
UA EN RU
Зеленський розкрив, про що планує у понеділок говорити з Трампом Архівне фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський анонсував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Вона відбудеться цього понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

"Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію", - сказав президент.

Він підкреслив, що відсутність волі в Росії навіть до виконання простого наказу про припинення ударів може вимагати значних зусиль, аби змусити її до більшого - мирного співіснування із сусідами впродовж десятиліть.

"Але всі разом працюємо заради миру та безпеки", - додав президент.

Зеленський також повідомив, що протягом дня відбувалася координація з міжнародними партнерами.

За його словами, у графіку вже заплановані нові розмови, а в понеділок має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Він планує обговорити всі деталі по завершенню вбивств та по завершенню війни.

"Вдячний за запрошення. Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють", - наголосив він.

Зустріч Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 15 серпня (за київським часом ніч із 15 на 16 серпня), провели переговори на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

А вже зранку, 16 серпня, дорогою з Аляски до Вашингтону Трамп провів телефонні розмови із Зеленським та лідерами країн НАТО.

Також відомо, що Трамп хоче провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії вже наступної п'ятниці, 22 серпня. При цьому Путін публічно не обіцяв провести таку зустріч.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
"Наближає до потрібних рішень": Путін зробив цинічну заяву про зустріч з Трампом
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія