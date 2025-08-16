Трамп поговорив з Зеленським і зідзвонився з лідерами НАТО після зустрічі з Путіним

Американський лідер Дональд Трамп поговорив з президентом України Володимиром Зеленським після зустріч з диктатором Володимиром Путіним. Також Трамп подзвонив лідерам країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Левітт повідомила журналістам, що під час польоту до Вашингтона Трамп мав "тривалу розмову" з президентом України Зеленським.

Станом на 9:30 президент США розмовляв телефоном з лідерами НАТО. Тому висадка Трампа з літака затримувалася, оскільки президент завершував розмову.

Журналіст Axios Барак Равід написав в X (Twitter), що телефонна розмова Дональда Трампа з Зеленським та європейськими союзниками тривала понад 1,5 години.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на Єврокомісію, крім Зеленського, у розмові брали участь:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Франції Емманюель Макрон,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

президент Фінляндії Александер Стубб,

президент Польщі Кароль Навроцький,

прем’єр Британії Кір Стармер.

Також брали участь генсек НАТО Марк Рютте, держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.

ОП підтверджує розмову

В Офісі президента підтвердили журналістам, що розмова Зеленського і Трампа відбулася і вже завершилася.

Зазначається, що це був тривалий дзвінок, спочатку поговорили Зеленський і Трамп, потім під'єдналися європейські лідери.

Подробиці від Зеленського

Пізніше президент України повідомив, що поговорив з Трампом один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Розмова сам на сам тривала годину, ще пів години - загальна розмова.

Він підтвердив, що готовий до тристоронньої зустрічі Україна - Америка - Росія, і підкреслив - ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів.

"Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення", - повідомив Зеленський.

Президент наголосив на важливості участі європейці у гарантіях безпеки разом з США.

"Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні", - додав він.