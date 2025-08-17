"Считаю своим долгом": Мерц даст Зеленскому совет перед встречей с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет дать совет президенту Владимиру Зеленскому относительно его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое медиа n-tv.de.

Издание напоминает, что встреча Мерца с Трампом в Белом доме была удачной. А вот одна из встреч Трампа с Зеленским в Белом доме "завершилась историческим скандалом".

Именно поэтому Мерц "считает своим долгом" предложить Зеленскому совет перед его очередным визитом в Вашингтон, который состоится 18 августа. Более того, Мерц говорит, что Зеленский якобы просил его об этом.

Мерц отметил, что Зеленский видел, что немецко-американская встреча на уровне лидеров была совсем другой, чем его собственная. Кроме этого Мерц вместе с европейскими партнерами "дадут ему несколько хороших советов" накануне поездки в США.

СМИ отмечает, что лидеры ЕС хотят "насколько это возможно" поддержать Зеленского на пути к вероятной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.

По дороге с Аляски в Вашингтон Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО.

Также известно, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже в следующую пятницу, 22 августа. При этом Путин публично не обещал провести такую встречу.