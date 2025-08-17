ua en ru
Вс, 17 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Считаю своим долгом": Мерц даст Зеленскому совет перед встречей с Трампом

Воскресенье 17 августа 2025 03:10
UA EN RU
"Считаю своим долгом": Мерц даст Зеленскому совет перед встречей с Трампом Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Украины Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет дать совет президенту Владимиру Зеленскому относительно его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое медиа n-tv.de.

Издание напоминает, что встреча Мерца с Трампом в Белом доме была удачной. А вот одна из встреч Трампа с Зеленским в Белом доме "завершилась историческим скандалом".

Именно поэтому Мерц "считает своим долгом" предложить Зеленскому совет перед его очередным визитом в Вашингтон, который состоится 18 августа. Более того, Мерц говорит, что Зеленский якобы просил его об этом.

Мерц отметил, что Зеленский видел, что немецко-американская встреча на уровне лидеров была совсем другой, чем его собственная. Кроме этого Мерц вместе с европейскими партнерами "дадут ему несколько хороших советов" накануне поездки в США.

СМИ отмечает, что лидеры ЕС хотят "насколько это возможно" поддержать Зеленского на пути к вероятной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Встреча Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели переговоры на военной базе в Анкоридже на Аляске.

По дороге с Аляски в Вашингтон Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и лидерами стран НАТО.

Также известно, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с лидерами Украины и России уже в следующую пятницу, 22 августа. При этом Путин публично не обещал провести такую встречу.

Сам же Зеленский заявил, что уже в понедельник, 18 августа, встретится с Трампом в Вашингтоне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Фридрих Мерц Дональд Трамп Владимир Зеленский
Новости
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия