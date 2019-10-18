На вулкане Этна зафиксировали новое извержение: Италия "закрыла" небо

На Сицилии в пятницу, 18 октября зафиксировали новое извержение вулкана Этна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.

Аэропорт принимает только 4 рейса в час, в то время как количество вылетов решили не ограничивать.

Напомним, 11 октября часть авиапространства над городом Катания тоже решили закрыть из-за извержения Этны.

3 июля, на острове Стромболи, в Италии, произошло сильное извержение вулкана, в результате которого погиб человек, а еще один - пострадал. Погиб 35-летний турист из сицилийского города Милаццо.

Также 25 июня на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Девять поселений, расположенные рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана никто не пострадал.

Ранее РБК-Украина писало, что 24 декабря на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.