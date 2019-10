На вулкані Етна зафіксували нове виверження: Італія "закрила" небо

На Сицилії в п'ятницю, 18 жовтня зафіксували нове виверження вулкана Етна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.

Аеропорт приймає тільки 4 рейси на годину,тоді як кількість вильотів вирішили не обмежувати.

Having seen the Etna from up close today, I understand why it was thought to be the home of Cyclopes. Very impressive. pic.twitter.com/abn505RPYd