На вулкані Етна зафіксували нове виверження: Італія "закрила" небо

На Сицилії в п'ятницю, 18 жовтня зафіксували нове виверження вулкана Етна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.

Аеропорт приймає тільки 4 рейси на годину,тоді як кількість вильотів вирішили не обмежувати.

Nuova fase eruttiva dell'etna, il fenomeno è sotto controllo https://t.co/tf830rOcBk pic.twitter.com/J3NDyVJmbc — Genova What's On (@GenovaOn) October 18, 2019

Having seen the Etna from up close today, I understand why it was thought to be the home of Cyclopes. Very impressive. pic.twitter.com/abn505RPYd — Ivo Wolsing (@ivo_wg) October 18, 2019

Нагадаємо, 11 жовтня частина авіапростору над містом Катанія теж вирішили закрити через виверження Етни.

3 липня, на острові Стромболі, в Італії, відбулося сильне виверження вулкана, в результаті якого загинула людина, а ще один - постраждав. Загинув 35-річний турист із сицилійського міста Мілаццо.

Також 25 червня на індонезійському острові Балі стався виверження вулкана Агунг. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були вкриті вулканічним попелом. У результаті виверження вулкана ніхто не постраждав.

Раніше РБК-Україна писало, що 24 грудня на італійському острові Сицилія відбулося виверження вулкана Етна. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.