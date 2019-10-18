На вулкані Етна зафіксували нове виверження: Італія "закрила" небо

В провінції Катанія обмежено рух літаків
На Сицилії в п'ятницю, 18 жовтня зафіксували нове виверження вулкана Етна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.
У зв'язку з ситуацією було вирішено закрити два сектори авіапростору над аеропортом Катанії.
Аеропорт приймає тільки 4 рейси на годину,тоді як кількість вильотів вирішили не обмежувати.
Nuova fase eruttiva dell'etna, il fenomeno è sotto controllo https://t.co/tf830rOcBk pic.twitter.com/J3NDyVJmbc— Genova What's On (@GenovaOn) October 18, 2019
Having seen the Etna from up close today, I understand why it was thought to be the home of Cyclopes. Very impressive. pic.twitter.com/abn505RPYd— Ivo Wolsing (@ivo_wg) October 18, 2019
Нагадаємо, 11 жовтня частина авіапростору над містом Катанія теж вирішили закрити через виверження Етни.
3 липня, на острові Стромболі, в Італії, відбулося сильне виверження вулкана, в результаті якого загинула людина, а ще один - постраждав. Загинув 35-річний турист із сицилійського міста Мілаццо.
Також 25 червня на індонезійському острові Балі стався виверження вулкана Агунг. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були вкриті вулканічним попелом. У результаті виверження вулкана ніхто не постраждав.
Раніше РБК-Україна писало, що 24 грудня на італійському острові Сицилія відбулося виверження вулкана Етна. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.