Число пострадавших из-за землетрясения в Сицилии возросло до 30

Фото: извержение вулкана Этна (twitter.com/etnaboris)

Движение транспорта на автомагистрали Катания-Мессина частично ограничено

Количество пострадавших в результате землетрясения на острове Сицилия выросло до 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Сообщается, что землетрясение началось после извержения вулкана Этна. Больше всего пострадала провинция Катания. Движение транспорта на автомагистрали Катания-Мессина частично ограничено.

Ранее РБК-Украина сообщало о 10 погибших.

Отметим, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Позже, после частичного закрытия воздушного пространства над островом Сицилия из-за извержения вулкана Этна 25 декабря возобновил работу итальянский аэропорт "Катания".

Напомним, 20 ноября в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. лиц. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.