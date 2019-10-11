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На Сицилии закрыли часть авиапространства из-за извержения вулкана

Новости » Происшествия    11.10.2019 - 13:11
На Сицилии закрыли часть авиапространства из-за извержения вулкана
Иллюстративное фото (twitter com xruiztru 2)

Аэропорт будет принимать только четыре авиарейса в час

Часть воздушного пространства над городом Катания (остров Сицилия) пришлось закрыть из-за извержения вулкана Этна. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агентство ANSA.

Сообщается, что утром произошло извержение вулкана. Это сопровождалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма были хорошо заметнф над Этной.

В связи с этим над городом Катания было частично закрыто воздушное пространство. Аэропорт будет принимать только четыре авиарейсы в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет проводиться согласно расписанию.

Ранее РБК-Украина писало, что 24 декабря на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.

Напомним, в среду, 3 июля, на острове Стромболи, в Италии, произошло сильное извержение вулкана, в результате которого погиб человек, а еще один - пострадал. Погиб 35-летний турист из сицилийского города Милаццо.

Кроме того, 25 июня на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг. Девять поселений, расположенных рядом с вулканом, были покрыты вулканическим пеплом. В результате извержения вулкана никто не пострадал.

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