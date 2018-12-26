Число пострадавших в результате землетрясения на острове Сицилия возросло

Фото: последствия землетрясения (twitter.com/arivtears)

Из-за землетрясения наиболее пострадала провинция Катания

В результате землетрясения на острове Сицилия из-за извержения вулкана Этна пострадали по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Repubblica.

Из-за землетрясения наиболее пострадала провинция Катания. Движение транспорта на автомагистрали Катания-Мессина было частично ограничено. Итальянские СМИ сообщают о панике среди местных жителей, многие из которых выбегали из своих домов на улицы.

Ранее РБК-Украина сообщало о двух пострадавших в результате землетрясения.

Как известно, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0.

Позже после частичного закрытия воздушного пространства над островом Сицилия из-за извержения вулкана Этна 25 декабря возобновил работу итальянский аэропорт "Катания".

Также РБК-Украина сообщало, что 20 ноября в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. лиц. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.