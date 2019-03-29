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На острове Бали активизировался вулкан

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 11:51
На острове Бали активизировался вулкан
Иллюстративное фото (twitter com Matt Ooley)

Жителям запрещено находиться в радиусе 4 км от кратера вулкана

На индонезийском острове Бали вулкан "Агун" осуществил мощный выброс пепла. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Jakarta post.

Отмечается, что аэропорт пока работает в обычном режиме. Жителей предупредили, что им запрещено находиться в радиусе 4 км от кратера вулкана.

Напомним, в четверг, 17 января, на острове Кутиноерабу (Япония) произошло извержение вулкана

Также 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Активный вулкан выбросил в небо облако пепла, затруднив видимость. Извержение вулкана сопровождалось землетрясениями. Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал более 130 сейсмических толчков, при этом самый сильный из них достиг магнитуды 4,0. В результате извержения вулкана пострадали 30 человек.

РБК-Украина писало, что 20 ноября в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, в результате чего были эвакуированы 4 тыс. лиц. Вулкан выбрасывал столбы пепла на высоту до 7 километров, поток лавы из его жерла достиг длины в 3 километра. Вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории Гватемалы.

В Японии произошло извержение вулкана Число пострадавших из-за землетрясения в Сицилии возросло до 30
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