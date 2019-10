На вулкане Этна зафиксировали новое извержение: Италия "закрыла" небо

В провинции Катания ограничено движение самолетов

На Сицилии в пятницу, 18 октября зафиксировали новое извержение вулкана Этна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

В связи с ситуацией было решено закрыть два сектора авиапространства над аэропортом Катании.

Аэропорт принимает только 4 рейса в час, в то время как количество вылетов решили не ограничивать.

Having seen the Etna from up close today, I understand why it was thought to be the home of Cyclopes. Very impressive. pic.twitter.com/abn505RPYd

#Etna seen from west on the morning of 13 October 2019. Ash emission from the Northeast Crater (left) and the Voragine (center), and a dense gas plume from the Southeast Crater (right). Prominent cone at center bottom of image is Monte Nuovo, formed by an eruption in 1763 pic.twitter.com/oYKR3gndrr