На вулиці спека? Поліція нагадала водіям правила, які рятують життя

Влітку, коли на вулиці часто буває спекотно, водіям необхідно дотримуватись простих, але надзвичайно важливих правил. Вони можуть врятувати не лише здоров'я, але й життя.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Закарпатської області у Facebook.
Правоохоронці нагадали, що літня спека є небезпечним фактором як для водіїв і пасажирів, так і для тварин.
"На сонці салон авто швидко нагрівається до температури, яка може спричинити тепловий удар. Це небезпечно для життя та здоров'я", - пояснили у поліції.
З огляду на поточні та прогнозовані погодні умови, водіям нагадали про низку важливих правил - як безпечно їздити у спеку.
Для тривалих поїздок громадянам, перш за все, варто правильно обирати час.
"Найкраще їх здійснювати або рано вранці, або ввечері, коли спека спаде", - зауважили у патрульній поліції.
Під час зупинки машину потрібно (за можливості) залишати у затінку, щоб вона не перегрівалась.
За жодних обставин не можна залишати в машині дітей або тварин.
Крім того, водіям радять:
"Якщо відчули, що вам стає зле - негайно знижуйте швидкість і зупиняйтеся... Дбайте про свою безпеку", - підсумували у поліції.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Згодом забороняти рух великих вантажних машин почали у Києві та області, "закриваючи" для них навіть деякі траси.
Крім того, ми пояснювали, які транспортні засоби в Україні підлягають обов'язковому технічному контролю, як часто його потрібно проходити й кого з водіїв це не стосується.
Читайте також, що загрожує українцям, які залишають тварин у машинах під час спеки, та як їздити в авто з дитиною, щоб не отримати штраф від поліції.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.