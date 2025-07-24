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На улице жара? Полиция напомнила водителям правила, которые спасают жизнь

Жаркая погода может стать "ловушкой" для водителей и пассажиров (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Летом, когда на улице часто бывает жарко, водителям необходимо придерживаться простых, но чрезвычайно важных правил. Они могут спасти не только здоровье, но и жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Закарпатской области в Facebook.

Правила безопасности для водителей во время жары

Правоохранители напомнили, что летняя жара является опасным фактором как для водителей и пассажиров, так и для животных.

"На солнце салон авто быстро нагревается до температуры, которая может вызвать тепловой удар. Это опасно для жизни и здоровья", - объяснили в полиции.

Учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия, водителям напомнили о ряде важных правил - как безопасно ездить в жару.

Для длительных поездок гражданам, прежде всего, следует правильно выбирать время.

"Лучше всего их осуществлять или рано утром, или вечером, когда жара спадет", - отметили в патрульной полиции.

Во время остановки машину нужно (по возможности) оставлять в тени, чтобы она не перегревалась.

Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять в машине детей или животных.

Кроме того, водителям советуют:

  • проветривать салон авто (даже после недолгой остановки) и только после этого начинать движение;
  • обязательно возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков;
  • всегда иметь при себе необходимый минимум лекарств (особенно если какие-то препараты необходимо принимать регулярно);
  • ни в коем случае не превышать скорость;
  • увеличивать дистанцию от транспортных средств впереди.

"Если почувствовали, что вам становится плохо - немедленно снижайте скорость и останавливайтесь... Заботьтесь о своей безопасности", - подытожили в полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/zakpolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Позже запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.

Кроме того, мы объясняли, какие транспортные средства в Украине подлежат обязательному техническому контролю, как часто его нужно проходить и кого из водителей это не касается.

Читайте также, что грозит украинцам, которые оставляют животных в машинах во время жары, и как ездить в авто с ребенком, чтобы не получить штраф от полиции.

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