На улице жара? Полиция напомнила водителям правила, которые спасают жизнь

Летом, когда на улице часто бывает жарко, водителям необходимо придерживаться простых, но чрезвычайно важных правил. Они могут спасти не только здоровье, но и жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Закарпатской области в Facebook.
Правоохранители напомнили, что летняя жара является опасным фактором как для водителей и пассажиров, так и для животных.
"На солнце салон авто быстро нагревается до температуры, которая может вызвать тепловой удар. Это опасно для жизни и здоровья", - объяснили в полиции.
Учитывая текущие и прогнозируемые погодные условия, водителям напомнили о ряде важных правил - как безопасно ездить в жару.
Для длительных поездок гражданам, прежде всего, следует правильно выбирать время.
"Лучше всего их осуществлять или рано утром, или вечером, когда жара спадет", - отметили в патрульной полиции.
Во время остановки машину нужно (по возможности) оставлять в тени, чтобы она не перегревалась.
Ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять в машине детей или животных.
Кроме того, водителям советуют:
"Если почувствовали, что вам становится плохо - немедленно снижайте скорость и останавливайтесь... Заботьтесь о своей безопасности", - подытожили в полиции.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.
Позже запрещать движение больших грузовых машин начали в Киеве и области, "закрывая" для них даже некоторые трассы.
Кроме того, мы объясняли, какие транспортные средства в Украине подлежат обязательному техническому контролю, как часто его нужно проходить и кого из водителей это не касается.
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