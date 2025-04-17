Вучич проігнорував ЄС і поїде до Путіна на 9 травня

Вучич заявив, що одна з сербських військових частин візьме участь у параді 9 травня на Красній площі у Москві. Він також наголосив, що Сербія вперше бере участь у "спільній" організації параду.

"Найближчим часом на нас чинитиметься тиск щодо заходу в Москві, про свою участь в якому ми оголосили", - сказав він.

Президент Сербії зазначав, що поїде до Москви з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Лідер боснійських сербів Мілорад Додік заявив, що він також буде присутній на параді.

Раніше європейські чиновники попередили президента Сербії Александра Вучича, що його візит до Москви порушуватиме критерії членства в ЄС і може підірвати амбіції країни на вступ. Крім того, візит фактично означав би демонстрацію підтримки Путіна та війни Росії проти України.