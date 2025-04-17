Вучич проигнорировал ЕС и поедет к Путину на 9 мая

Президент Сербии Александар Вучич не передумал насчет планов посетить Москву в следующем месяце. Российский диктатор Владимир Путин пригласил его на парад 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вучича, которого цитирует The Associated Press.
Вучич заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в Москве. Он также отметил, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.
"В ближайшее время на нас будет оказываться давление по мероприятию в Москве, о своем участии в котором мы объявили", - сказал он.
Президент Сербии отмечал, что поедет в Москву с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что он также будет присутствовать на параде.
Ранее европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что его визит в Москву будет нарушать критерии членства в ЕС и может подорвать амбиции страны на вступление. Кроме того, визит фактически означал бы демонстрацию поддержки Путина и войны России против Украины.
Главный дипломат ЕС Кая Каллас предупредила, что любое участие в парадах или празднованиях 9 мая в Москве не будет воспринято европейской стороной легкомысленно.
Она подчеркнула, что Европейский Союз не хочет видеть потенциальных членов в Москве на параде Путина.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поедет в Москву, несмотря на предупреждение Каллас. Более того, Фицо возмутился, что якобы никто "не может указывать ему, куда он должен или не должен ехать".
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