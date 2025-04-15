Фіцо проігнорував вимоги ЄС: від поїздки до Москви не відмовиться

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо хоче поїхати в Москву на 9 травня, навіть незважаючи на вимоги Євросоюзу не здійснювати такий візит.

"Я збираюся в Москву дев'ятого травня. Попередження пані Каллас (голови дипломатії ЄС Каї Каллас - ред.) - це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний після повернення з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939", - заявив Фіцо.

За словами словацького прем'єра, "ніхто не може вказувати йому, куди він повинен або не повинен їхати".

Також Фіцо вважає, що ЄС нібито має провести "дебати про сутність демократії", оскільки йому не подобається те, що "сталося в Румунії або Франції і що Захід робить у Грузії або Сербії".