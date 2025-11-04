Вучич хоче перенести парламентські вибори в Сербії, - Financial Times

У Сербії можуть пройти дострокові парламентські вибори - владі це як шанс стабілізувати внутрішню ситуацію після масштабних протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію видання Financial Times .

Президент Сербії Александр Вучич запропонував провести дострокові парламентські вибори.

Ініціатива розглядається як спроба подолати політичну напругу, що посилилася після недавніх масових антиурядових акцій.

Протести, що охопили Белград та інші міста, стали найбільшими в країні за останні роки.

Як зазначає видання, дострокові вибори можуть відбутися раніше запланованого терміну - до грудня 2027 року.

Остаточної дати поки що не визначено, проте, за даними сербських ЗМІ, влада має намір провести консультації з парламентом і виборчою комісією, щоб узгодити можливий графік.

Політичні аналітики вважають, що пропозиція Вучича спрямована на збереження контролю над ситуацією і запобігання подальшій ескалації протестних настроїв.

На їхню думку, перенесення виборів може дати правлячій партії можливість зміцнити позиції та знизити суспільне невдоволення.

Напруга в Сербії зростає з весни, коли почалися регулярні демонстрації з вимогами відставки уряду і проведення реформ.

Протестувальники звинувачують владу в обмеженні свободи слова, політичному тиску на ЗМІ та зловживанні адміністративними ресурсами.

Серед основних вимог опозиції - проведення чесних виборів, забезпечення рівних умов для всіх партій і створення незалежних спостережних комісій.

Водночас офіційні особи підкреслюють, що готові до діалогу і вважають дострокові вибори "демократичним інструментом для оновлення суспільної довіри".

Очікується, що точне рішення про дату виборів буде ухвалено після консультацій із лідерами парламентських фракцій найближчими тижнями.