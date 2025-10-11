Путін кинув Сербію? Вучич розчарувався пропозицією РФ щодо газу

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що "дуже розчарований" рішенням РФ запропонувати короткострокову газову угоду, яка діятиме до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, Вучич після двох зустрічей із главою Кремля Володимиром Путіним цього року намагався укласти трирічний контракт із "Газпромом". Однак після кількох місяців переговорів отримав лише пропозицію про короткострокову угоду.

В інтерв'ю Informer він припустив, що це пов'язано із санкціями США проти нафтопереробної компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), яку контролює російський "Газпром нефть". Обмеження набули чинності на початку жовтня після того, як минули кілька тимчасових винятків.

"Ми місяцями благали американців і нам вдалося отримати 8 місяців", - сказав Вучич.

Він додав, що у Сербії достатньо резервів на найближчі три місяці. Також він відкинув припущення про те, що Белград може націоналізувати NIS, щоб обійти таким чином санкції.

"Американці сказали мені: "Пане президенте, підпишіть, ніяких санкцій не буде, просто скажіть, що вам потрібен час для раціоналізації вашої нафтової промисловості", - розповів сербський лідер.

У відповідь він відмовився від такої умови заявивши, що Сербія "не любить захоплювати чужу власність".

"Я відповів їм: "Для мене це неприйнятно. Наша країна не комуністична і не фашистська, і ми не любимо захоплювати чужий капітал і чужу власність", - пояснив Вучич.

Як відомо, "Газпром нефть", який є нафтовим підрозділом державного "Газпрому", володіє 56% акцій NIS. У понеділок її гендиректор Олександр Люков має зустрітися з Вучичем у Белграді для переговорів.

"Я сподіваюся, що росіяни вирішать це питання з американцями", - додав президент Сербії.

Bloomberg зазначає, що дефіцит газу цієї зими може посилити тиск на Вучича, який і так бореться з внутрішніми заворушеннями.

Зокрема, з листопада 2024 року на вулиці вийшли десятки тисяч антиурядових протестувальників. Причиною для молодиків стало обвалення бетонного навісу на залізничному вокзалі в Нові-Саді, унаслідок якого загинули 13 людей.

Мітингувальники пов'язують це з корупцією та недостатнім контролем за реконструкцією вокзалу.