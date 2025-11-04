ua en ru
Вучич хочет перенести парламентские выборы в Сербии, - Financial Times

Сербия, Вторник 04 ноября 2025 00:19
Вучич хочет перенести парламентские выборы в Сербии, - Financial Times Иллюстративное фото: Вучич хочет перенести парламентские выборы в Сербии (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Сербии могут пройти досрочные парламентские выборы — власти это как шанс стабилизировать внутреннюю ситуацию после масштабных протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания Financial Times.

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести досрочные парламентские выборы.

Инициатива рассматривается как попытка преодолеть политическое напряжение, усилившееся после недавних массовых антиправительственных акций.

Протесты, охватившие Белград и другие города, стали крупнейшими в стране за последние годы.

Как отмечает издание, досрочные выборы могут состояться раньше запланированного срока — до декабря 2027 года.

Окончательная дата пока не определена, однако, по данным сербских СМИ, власти намерены провести консультации с парламентом и избирательной комиссией, чтобы согласовать возможный график.

Политические аналитики считают, что предложение Вучича направлено на сохранение контроля над ситуацией и предотвращение дальнейшей эскалации протестных настроений.

По их мнению, перенос выборов может дать правящей партии возможность укрепить позиции и снизить общественное недовольство.

Напряжение в Сербии растет с весны, когда начались регулярные демонстрации с требованиями отставки правительства и проведения реформ.

Протестующие обвиняют власти в ограничении свободы слова, политическом давлении на СМИ и злоупотреблении административными ресурсами.

Среди основных требований оппозиции — проведение честных выборов, обеспечение равных условий для всех партий и создание независимых наблюдательных комиссий.

При этом официальные лица подчеркивают, что готовы к диалогу и считают досрочные выборы "демократическим инструментом для обновления общественного доверия".

Ожидается, что точное решение о дате выборов будет принято после консультаций с лидерами парламентских фракций в ближайшие недели.

Напоминаем, что президент Сербии Александар Вучич выразил разочарование решением России ограничить срок нового газового контракта концом текущего года, отметив, что Белград рассчитывал на более долгосрочные договоренности для обеспечения стабильных поставок топлива.

Отметим, что Европарламент одобрил резолюцию, в которой призвал Сербию определиться с внешнеполитическим курсом — либо поддержать санкции против России, либо рисковать потерей перспективы вступления в Европейский союз.

