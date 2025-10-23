Вучичу не вдасться всидіти на двох стільцях: ЄС поставив Сербію перед вибором
Європарламент ухвалив резолюцію, яка поставила Сербію перед вибором: приєднатися до санкцій проти Росії або втратити шанси на вступ до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європарламенту.
Отож, 22 жовтня Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка ставить під сумнів перспективи членства Сербії в Європейському Союзі. Документ різко критикує стан демократії в Сербії та закликає Белград узгодити свою зовнішню політику з позицією ЄС.
У резолюції зазначено, що підтримка євроінтеграції Сербії буде можлива лише за виконання низки ключових умов: дотримання принципів демократії та верховенства права, повага до основоположних прав людини, а також повне приєднання до спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, включно із введенням санкцій проти Росії.
Парламентарі наголосили, що нинішня позиція сербської влади, яка намагається балансувати між Москвою та Брюсселем, є несумісною з європейським курсом.
"Європейська інтеграція передбачає не лише економічну співпрацю, а й політичну солідарність у питаннях міжнародної безпеки", - підкреслюється у пояснювальній записці.
Резолюцію підтримали 457 депутатів, 103 проголосували проти, а 72 утрималися.
Таким чином Європарламент закликав уряд Александра Вучича визначитися зі своїм зовнішньополітичним курсом: або продовжувати співпрацю з ЄС і впроваджувати демократичні реформи, або підтримувати союз із Росією, що фактично заблокує шанси Сербії на вступ до Євросоюзу.
Крім того, документ також засуджує "погіршення стану демократії" та "надмірне застосування сили проти протестувальників" після останніх подій у Новому Саді.
"Раніше поліція Сербії дотримувалася свободи протестів та зібрань, але нещодавно ми спостерігали насильство щодо студентів, протестувальників та журналістів, а також надмірне застосування сили", - заявила на засіданні єврокомісар з питань розширення Марта Кос.
Що відомо про інциденти у Новому Саді
Студентські та громадські протести у Новому Саді тривають час від часу після обвалу навісу на залізничній станції 1 листопада 2024 року, коли загинули 15 людей.
При цьому демонстранти, які вимагали дострокових виборів і відставки президента Александра Вучича, неодноразово скаржились на використання поліцією сльозогінного газу, кайданків, кийків і щитів.
Зокрема, 5 вересня 2025 року поліція застосувала сльозогінний газ і гранати на території університетського кампусу.
Організації з прав людини, зокрема Balkan Civil Society Development Network (BCSDN), зафіксували, що 13 серпня 2025 року в ході протестів у декількох містах, включно з Новим Садом, відбулося надмірне застосування сили - побиття цивільних, залучення спецпідрозділів, необґрунтовані затримання.
Нещодавно сербський суд арештував 13 осіб, що підозрювалися у справі про обвал навісу на вокзалі міста Нові Сад. Серед них - два колишніх міністри.