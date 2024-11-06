Втрати Росії у Курській області вже перевищили 20 тисяч військових, - Сирський

За словами Сирського, у травні 2024-го розвідка підтвердила інформацію щодо планів Росії здійснити наступ на Сумському напрямку з Курської області з метою створення так званої "буферної зони" на півночі України. Зокрема це мало стати продовженням операції ворога на Харківському напрямку.

"Саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника у Курській області", - додав він.

Станом на 5 листопада, майже за три місяці операції, втрати Росії на Курському напрямку становлять 20842 особи, серед яких:

7905 ліквідовані;

12220 поранені;

717 були узяті в полон.

Зокрема ЗСУ знищили 1101 одиницю озброєння, а також техніки росіян, серед якої:

54 танки;

276 бойових броньованих машин;

107 гармат й мінометів;

5 РСЗВ;

659 одиниць автомобільної техніки.

"Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї", - заявив Сирський.

Військові КНДР у Курській області

Раніше Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України повідомило, що на територію Росії вже перекинуто близько 12 тисяч солдатів з Північної Кореї, частина з яких помічена в Курській області.

4 листопада Державний департамент Сполучених Штатів Америки (США) також заявив, що в Курській області зафіксовано близько 10 тисяч північнокорейських військових, які можуть бути залучені до бойових дій найближчим часом.

У той же день президент України Володимир Зеленський зазначив, що в Курській області вже присутні 11 тисяч солдатів з КНДР.

Крім того, 4 листопада з'явилася інформація про те, що військові з Північної Кореї потрапили під обстріл у Курській області, однак деталі щодо результатів атаки наразі відсутні.