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Зеленський: у Курській області вже 11 тисяч північнокорейських солдатів

Київ, Понеділок 04 листопада 2024 20:50
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Зеленський: у Курській області вже 11 тисяч північнокорейських солдатів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська розвідка зафіксувала в Курській області вже 11 тисяч північнокорейських військових. Їх число на території регіону збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки.

"Щодо північнокорейських військових на території Росії, вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль", - зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що незабаром буде 3 місяці з початку української операції у Курській області. Українські захисники тримають під контролем "санітарну зону" біля кордону.

Президент наголосив, що Курська операція дуже допомогла звільнити захисників із російського полону.

Солдати КНДР у Курській області

За останніми даними, які озвучував держсекретар США Ентоні Блінкен, у Курській області фіксували 8 тисяч північнокорейських солдатів.

Тільки сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що північнокорейські військові потрапили під обстріл у Курській області. Але детальної інформації щодо результатів атаки немає.

Також видання The Korea Herald написало, що Росія платитиме північнокорейським солдатам по 2 тисячі доларів на місяць.

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