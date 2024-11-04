Зеленський: у Курській області вже 11 тисяч північнокорейських солдатів
Українська розвідка зафіксувала в Курській області вже 11 тисяч північнокорейських військових. Їх число на території регіону збільшується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави розповів, що йому доповідали Головне управління розвідки та Служба зовнішньої розвідки.
"Щодо північнокорейських військових на території Росії, вже 11 тисяч у Курській області. Ми бачимо збільшення північнокорейців і не бачимо збільшення реакції партнерів, на жаль", - зазначив Зеленський.
Він також нагадав, що незабаром буде 3 місяці з початку української операції у Курській області. Українські захисники тримають під контролем "санітарну зону" біля кордону.
Президент наголосив, що Курська операція дуже допомогла звільнити захисників із російського полону.
Солдати КНДР у Курській області
За останніми даними, які озвучував держсекретар США Ентоні Блінкен, у Курській області фіксували 8 тисяч північнокорейських солдатів.
Тільки сьогодні, 4 листопада, стало відомо, що північнокорейські військові потрапили під обстріл у Курській області. Але детальної інформації щодо результатів атаки немає.
Також видання The Korea Herald написало, що Росія платитиме північнокорейським солдатам по 2 тисячі доларів на місяць.
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