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Потери России в Курской области уже превысили 20 тысяч военных, - Сырский

Иллюстративное изображение (facebook.com/easternforce)
Автор: Сергей Пышкин

За почти три месяца операции Сил обороны на территории Курской области Российская Федерация потеряла более 20 тысяч единиц личного состава. В частности было уничтожено 1101 единицу вооружения и военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

По словам Сырского, в мае 2024-го разведка подтвердила информацию о планах России осуществить наступление на Сумском направлении из Курской области с целью создания так называемой "буферной зоны" на севере Украины. В частности это должно было стать продолжением операции врага на Харьковском направлении. 

"Именно поэтому было принято решение о проведении наступательной операции на опережение с переносом боевых действий на территорию противника в Курской области", - добавил он. 

По состоянию на 5 ноября, почти за три месяца операции, потери России на Курском направлении составляют 20842 человека, среди которых: 

  • 7905 ликвидированы; 
  • 12220 ранены; 
  • 717 были взяты в плен. 

В частности ВСУ уничтожили 1101 единицу вооружения, а также техники россиян, среди которой: 

  • 54 танка; 
  • 276 боевых бронированных машин; 
  • 107 пушек и минометов; 
  • 5 РСЗО; 
  • 659 единиц автомобильной техники.

"Сейчас Россия стремится, чтобы украинские войска вышли с этой территории. Враг сосредоточил там около 45 тысяч военных. И пытается увеличить их количество. Собственных войск России на это направление не хватает, поэтому они пытаются привлечь туда военных из Северной Кореи", - заявил Сырский. 

Военные КНДР в Курской области

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что на территорию России уже переброшено около 12 тысяч солдат из Северной Кореи, часть из которых замечена в Курской области.

4 ноября Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (США) также заявил, что в Курской области зафиксировано около 10 тысяч северокорейских военных, которые могут быть привлечены к боевым действиям в ближайшее время.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Курской области уже присутствуют 11 тысяч солдат из КНДР.

Кроме того, 4 ноября появилась информация о том, что военные из Северной Кореи попали под обстрел в Курской области, однако детали относительно результатов атаки пока отсутствуют.

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Война в УкраинеАлександр Сырский