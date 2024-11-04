ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Держдеп США: солдати КНДР у Курській області можуть вступити в бій найближчими днями

Вашингтон, Понеділок 04 листопада 2024 21:54
UA EN RU
Держдеп США: солдати КНДР у Курській області можуть вступити в бій найближчими днями Фото: Метью Міллер, речник Держдепу США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США зафіксували близько 10 тисяч північнокорейських солдатів у Курській області. Вони можуть вступити в бій найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Держдепу США Метью Міллера.

"Як розповів держсекретар (Ентоні Блінкен - ред.) у четвер, до Курської області прибули близько 8 тисяч північнокорейських солдатів. Зараз ми оцінюємо, що близько 10 тисяч прибули до Курської області і можуть розпочати участь у боях найближчими днями", - зазначив Міллер.

Він також уточнив, що не може підтвердити чутки, що північнокорейські військові вже беруть участь у війні проти українських захисників. Але якщо солдати КНДР вступлять у бій, вони будуть легітимними цілями.

Солдати КНДР у Курській області

Варто зауважити, що дані США про присутність північнокорейських солдатів у Курській області трохи відрізняються від тих, які озвучує Україна.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 4 листопада, після доповіді розвідок заявив, що на території Курської області перебувають уже 11 тисяч солдатів КНДР.

При цьому він звернув увагу, що позиція партнерів України щодо такої допомоги Москві від Пхеньяну залишається слабкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки КНДР Північна Корея Курська область Війна в Україні
NEWS
Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК
Кабмін подав у Раду законопроект про ліквідацію МСЕК
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США