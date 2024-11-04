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Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області, - ЦПД

Понеділок 04 листопада 2024 08:44
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Перші військові КНДР вже потрапили під обстріл у Курській області, - ЦПД Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Перші військові Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), яких було відправлено на допомогу ворогу до Курської області, ймовірно вже стали ціллю для українських бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка.

За словами Коваленка, перші північнокорейські бійці вже потрапили під обстріл. Інформація щодо їх долі не уточнюється.

КНДР відправила війська в Україну

Нещодавно стало відомо, що Північна Корея відправила своїх військовослужбовців на допомогу Росії у її війні проти України. За заявою російського диктатора Володимира Путіна, це рішення є частиною так званого "стратегічного партнерства" між Росією та КНДР.

Пізніше Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов попередив, що північнокорейські військові можуть приєднатися до бойових дій проти України вже у листопаді.

Також згідно з даними ГУР, Росія озброїла військових КНДР:

  • мінометами калібру 60 мм;
  • автоматами АК-12;
  • кулеметами РПК/ПКМ;
  • снайперськими гвинтівками СВД/СВЧ;
  • ПТРК "Фенікс" та РПГ-7.

За словами державного секретаря Сполучених Штатів Америки (США) Ентоні Блінкена, Штати фіксують у Курській області близько 8 тисяч північнокорейських солдатів.

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