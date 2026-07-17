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Втрати Росії на фронті різко зросли, - розвідка Естонії

15:25 17.07.2026 Пт
2 хв
ЗСУ знищують дедалі більше живої сили ворога
aimg Юлія Капітонова
Фото: Ситуація для армії РФ продовжує погіршуватися (Getty Images)

За останні 7 днів втрати російських військ на фронті помітно збільшилися. Якщо попереднього тижня ворог в середньому втрачав 1100 військових убитими та пораненими за добу, то цього тижня - вже 1400.

З такою заявою виступив очільник розвідувального центру Сил оборони Естоії, полковник Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Естонські розвідники зафіксували, що зараз найгарячішими ділянками фронту наразі є:

  • Костянтинівський напрямок;
  • Покровський напрямок;
  • Лиманський напрямок.

Хоча ворог продовжує запевняти, що росіяни повністю окупували Костянтинівку, ці заяви не відповідають дійсності.

Ківісельг також підтвердив, що в районі Олександрівки Сили оборони України продовжують успішно відтісняти російських військових.

За його словами, на тлі успішних операцій ЗСУ ворожы війська змушені перекидати резерви туди, де ситуація для них стрімко погіршується.

У розвідці Естонії прогнозують: в майбутньому Україна матиме всі шанси послабити здатність ворога швидко реагувати на зміни тактичної ситуації на окремих ділянках фронту.

Окрім того, Ківісельг повідомив, що в Росії продовжує загострюватися паливна криза.

Кремль запевняє росіян, що цю проблему незабаром буде вирішено, однак це малоймовірно.

"Потрібно зауважити, що шкода, якої завдає Україна, справді масштабна, і її наслідки будуть відчутними ще досить тривалий час", - заявив естонський полковник.

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