Втрати Росії на фронті різко зросли, - розвідка Естонії

Естонські розвідники зафіксували, що зараз найгарячішими ділянками фронту наразі є:

Костянтинівський напрямок;

Покровський напрямок;

Лиманський напрямок.

Хоча ворог продовжує запевняти, що росіяни повністю окупували Костянтинівку, ці заяви не відповідають дійсності.

Ківісельг також підтвердив, що в районі Олександрівки Сили оборони України продовжують успішно відтісняти російських військових.

За його словами, на тлі успішних операцій ЗСУ ворожы війська змушені перекидати резерви туди, де ситуація для них стрімко погіршується.

У розвідці Естонії прогнозують: в майбутньому Україна матиме всі шанси послабити здатність ворога швидко реагувати на зміни тактичної ситуації на окремих ділянках фронту.

Окрім того, Ківісельг повідомив, що в Росії продовжує загострюватися паливна криза.

Кремль запевняє росіян, що цю проблему незабаром буде вирішено, однак це малоймовірно.

"Потрібно зауважити, що шкода, якої завдає Україна, справді масштабна, і її наслідки будуть відчутними ще досить тривалий час", - заявив естонський полковник.