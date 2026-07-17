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СБУ знищила літак Ту-95 в Енгельсі, він бомбив Україну

14:05 17.07.2026 Пт
2 хв
Українська зброя дістала стратегічний бомбардувальник за 800 км від України
aimg Олена Чупровська
СБУ знищила літак Ту-95 в Енгельсі, він бомбив Україну Фото: СБУ знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 в Енгельсі (Getty Images)
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Сили безпеки України знищили черговий стратегічний бомбардувальник Ту-95 на аеродромі в Енгельсі. Літак застосовувався для ракетних ударів по українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Що відомо про удар по Енгельсу

"Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні. Відстань від нашого державного кордону - близько 800 кілометрів", - йдеться у заяві глави держави.

За словами Зеленського, українські війська діють справедливо і продовжують активно захищати державу.

Інші удари Сил оборони

Того ж дня Сили оборони України завдали ударів і по інших об'єктах:

  • підприємствах нафтової галузі Росії;
  • визначених цілях на тимчасово окупованій території України.

В СБУ додали, що літак зазнав критичних пошкоджень - у нього повністю відмовило хвостову частину.

"Кожен ліквідований стратегічний бомбардувальник - це десятки незапущених ракет по українських містах, врятовані життя українців і десятки мільйонів доларів безповоротних втрат для ворога", - йдеться у заяві.

Як діють далекобійні санкції України

Атаки на об'єкти Росії та окупованих територій тривають на тлі активізації українських далекобійних операцій.

Уночі проти 17 липня дрони знову атакували окупований Крим.

У Керчі спалахнула пожежа на території залізничної станції, вибухи також лунали в Сімферополі, Феодосії та Євпаторії.

Тим часом того ж дня стало відомо про підсумки операції "МоЛоЧКа" проти тіньового флоту Росії. За 12 діб операції українські морські дрони уразили 159 суден, з яких 12 - лише за останню добу.

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