Втрати росіян під Авдіївкою одні з найбільших за час повномасштабного вторгнення, - ЦНС

"Російські війська зазнають рекордних втрат у спробах захопити Авдіївку", - повідомили в центрі.

За інформацією від підпілля, деморалізація серед особового складу окупантів відчутно зростає.

На Авдіївському напрямку спостерігається зниження морально-психологічного стану та бойової спроможності серед військовослужбовців окупаційних військ через активні “м'ясні штурми” російського командування.

За наявною інформацією, серед представників російсько-окупаційних військ втрати особового складу є чи найбільшими з моменту повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

"Втрати саме на авдіївському напрямку за останній тиждень близько п'яти тисяч серед особового складу. Втрати фіксуються як і на тактичному, так і оперативному рівні. Росіяни втратили сотні одиниць техніки", - наголосили в ЦНС.

Ситуація залишається складною, але контрольованою Силами оборони України.

Наразі відомо, що 74-та на 114-та окремі мотострілецькі бригади ЗС РФ фактично втратили бойову спроможність.

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. У ході штурмів вона втрачає значну кількість техніки та особового складу. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Вчора Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.

Захисники показали кадри з Авдіївки та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

У Третій штурмовій наголошують, що утримують оборонні позиції в Авдіївці, але окупанти залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1.

Також захисники повідомили, що окупанти застосовують фосфорні снаряди, на Коксохімі спалахнули цистерни з мазутом.

Сьогодні командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.