Втрати росіян за добу становили понад 1100 солдатів і 35 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 29 на 30 травня, армія російських загарбників втратила на фронті 1140 солдатів, 2 бойові броньовані машини і систему реактивного залпового вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.