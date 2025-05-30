Втрати росіян за добу становили понад 1100 солдатів і 35 артсистем, - Генштаб
За останню добу з 29 на 30 травня, армія російських загарбників втратила на фронті 1140 солдатів, 2 бойові броньовані машини і систему реактивного залпового вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 травня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 986 080 (+1140) осіб ліквідовано;
- танків - 10 865 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 647 (+2) од.;
- артилерійських систем - 28 421 (+35) од.;
- РСЗВ - 1398 (+1) од.;
- засоби ППО - 1172 (+1) од.;
- літаків - 372 од.;
- гелікоптерів - 336 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 070 (+71) од.;
- крилатих ракет - 3265 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 50 089 (+74) од.;
- спеціальної техніки - 3902 од.
Повітряна атака РФ
Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Близько 03:00 у Харкові прогриміла серія потужних вибухів.
Росіяни вдарили вісьмома БпЛА по підприємству в Слобідському районі міста.
Також у місті пошкоджене трамвайне депо і більше тридцяти житлових будинків.
Крім того, військові агресора вдарили по селу Чугуївської громади Харківської області.
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