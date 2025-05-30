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Потери россиян за сутки составили более 1100 солдат и 35 артсистем, - Генштаб

Пятница 30 мая 2025 07:44
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Потери россиян за сутки составили более 1100 солдат и 35 артсистем, - Генштаб Фото: Силы обороны дают достойный отпор российским захватчикам (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 29 на 30 мая, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1140 солдат, 2 боевые бронированные машины и систему реактивного залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 мая 2025 года ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 986 080 (+1140) человек ликвидировано;
  • танков - 10 865 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 647 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 28 421 (+35) ед;
  • РСЗО - 1398 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1172 (+1) ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 070 (+71) ед;
  • крылатых ракет - 3265 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50 089 (+74) ед;
  • специальной техники - 3902 ед.

Потери россиян за сутки составили более 1100 солдат и 35 артсистем, - Генштаб

Воздушная атака РФ

Этой ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Около 03:00 в Харькове прогремела серия мощных взрывов.

Россияне ударили восемью БпЛА по предприятию в Слободском районе города.

Также в городе повреждено трамвайное депо и более тридцати жилых домов.

Кроме того, военные агрессора ударили по селу Чугуевской громады Харьковской области.

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