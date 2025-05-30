Потери россиян за сутки составили более 1100 солдат и 35 артсистем, - Генштаб
За последние сутки с 29 на 30 мая, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1140 солдат, 2 боевые бронированные машины и систему реактивного залпового огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 мая 2025 года ориентировочно составляют:
- личного состава - около 986 080 (+1140) человек ликвидировано;
- танков - 10 865 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 22 647 (+2) ед;
- артиллерийских систем - 28 421 (+35) ед;
- РСЗО - 1398 (+1) ед;
- средства ПВО - 1172 (+1) ед;
- самолетов - 372 ед;
- вертолетов - 336 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 070 (+71) ед;
- крылатых ракет - 3265 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 089 (+74) ед;
- специальной техники - 3902 ед.
Воздушная атака РФ
Этой ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Около 03:00 в Харькове прогремела серия мощных взрывов.
Россияне ударили восемью БпЛА по предприятию в Слободском районе города.
Также в городе повреждено трамвайное депо и более тридцати жилых домов.
Кроме того, военные агрессора ударили по селу Чугуевской громады Харьковской области.
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