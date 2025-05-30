Потери россиян за сутки составили более 1100 солдат и 35 артсистем, - Генштаб

За последние сутки с 29 на 30 мая, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1140 солдат, 2 боевые бронированные машины и систему реактивного залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.