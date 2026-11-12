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Потери РФ за месяц почти равны потерям США за 14 лет во Вьетнаме, - Рютте

14:36 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Потери РФ за месяц почти равны потерям США за 14 лет во Вьетнаме, - Рютте Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
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Только за один месяц Россия теряет в Украине почти столько военных убитыми и ранеными, сколько США потеряли за все 14 лет войны во Вьетнаме.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Альянса.

Рютте обращает внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин терпит неудачи на поле боя.

Важно понимать, что за последние месяцы ежемесячные потери российской армии превышают 40 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.

"Соединенные Штаты за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 тысяч. А здесь, за один месяц, в России погибших или тяжело раненых - 40 тысяч. И, по предварительным данным, в октябре эта цифра могла вырасти до 50 тысяч. 50 тысяч за один месяц", - подчеркнул генсек НАТО.

В то же время, как отметил Рютте, из-за неудач на поле боя Путин пытается подорвать готовность украинцев продолжать борьбу. Для этого Россия атакует гражданское население, обстреливает украинские города ракетами и беспилотниками, а также пытается разрушить критическую инфраструктуру в преддверии зимы.

Кроме того, по словам Рютте, Москва активизировала вражескую деятельность на территории европейских стран.

"Путин пытается разъединить нас, дестабилизировать наши общества и подорвать нашу поддержку Украины с помощью поджогов, инцидентов с дронами, кибератак и других злонамеренных действий. Но давайте будем откровенны. Ему это не удается", - подчеркнул Рютте.

Кстати, ранее мы писали, что в Кремле неожиданно поддержали участие НАТО в переговорах по Украине.

Также стало известно, что в Минобороны озвучили потери российских войск с начала ноября.

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