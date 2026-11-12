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У Путіна неочікувано підтримали участь НАТО у переговорах щодо України

12:22 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
У Путіна неочікувано підтримали участь НАТО у переговорах щодо України Фото: Сергій Рябков (Getty Images)
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Участь представника НАТО у мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни, які відбулися напередодні в Абу-Дабі, мала позитивний ефект.

Про це заявив замісник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RT.

За словами російського дипломата, присутність на переговорах в Абу-Дабі головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича додала обговоренням серйозної частки професіоналізму з боку Заходу.

"Як ви розумієте, наші військові представники теж там були. Вони повною мірою володіють усім цим матеріалом і працювали суперпрофесійно", - стверджує заступник глави МЗС РФ.

Окрім того, Рябков додав, що наразі команда президента США Дональда Трампа демонструє певний "драйв", намагаючись знайти шляхи до завершення війни РФ проти України.

"Не можна заперечувати наявність драйву з боку США у пошуку розв'язок з українського врегулювання", - зауважив Рябков.

На переконання російського дипломата, за наявності політичної волі можна досягти певних практичних результатів у межах мирних переговорів щодо України.

"Побудувати щось, що було б функціонально, без ілюзій ставитися до того, що можна досягти, і при цьому уникати неконтрольованої ескалації з урахуванням вчорашніх обговорень і позавчорашніх, я думаю, за наявності належної політичної волі можна", - заявив Рябков.

Як уже згадувалося раніше, тристороння зустріч у форматі Росія-Україна-США відбулася в Абу-Дабі 10-11 листопада. Сергій Рябков входив до складу російської переговорної групи.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зробив заяву про наближення миру після переговорів в Абу-Дабі.

А президент Фінляндії Александр Стубб анонсував новий етап у мирних перемовинах щодо завершення війни.

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НАТО Російська Федерація Війна Росії проти України Кремль Мирні переговори
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