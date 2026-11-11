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Понад дві тисячі окупантів щодоби: в Міноборони озвучили втрати РФ з початку листопада

18:20 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Понад дві тисячі окупантів щодоби: в Міноборони озвучили втрати РФ з початку листопада Фото: втрати Росії у листопаді сягнули понад 26 тисяч осіб (Getty Images)
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Від початку листопада втрати російських військ в Україні перевищили 26 тисяч загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Військові зазначають, що щодня ворог втрачає понад 2000 окупантів вбитими та пораненими.

Таких втрат противник зазнає внаслідок щоденної роботи українських воїнів - артилеристів, дронарів, штурмовиків та всіх, хто тримає фронт.

У Міноборони наголошують, що кожен день наступу коштує Росії дедалі дорожче.

Нагадаємо, що нещодавно хакери з України та Білорусі зламали Росстат і отримали закриті дані про реальну статистику смертності.

У базі відомства знайшли майже 393 тисячі свідоцтв про смерть, безпосередньо пов'язаних із війною проти України, хоча реальна кількість загиблих росіян може бути ще вищою.

Крім того, наприкінці жовтня видання The Economist оприлюднило власне дослідження, згідно з яким загальні втрати армії РФ убитими та пораненими можуть перевищувати 2 мільйони осіб.

За підрахунками аналітиків, від початку повномасштабного вторгнення Росія могла втратити від 374 до 770 тисяч військових лише загиблими, а сукупні втрати разом із пораненими оцінюють у діапазоні 1,4-2,1 млн окупантів.

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