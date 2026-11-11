Понад дві тисячі окупантів щодоби: в Міноборони озвучили втрати РФ з початку листопада

Від початку листопада втрати російських військ в Україні перевищили 26 тисяч загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Військові зазначають, що щодня ворог втрачає понад 2000 окупантів вбитими та пораненими.

Таких втрат противник зазнає внаслідок щоденної роботи українських воїнів - артилеристів, дронарів, штурмовиків та всіх, хто тримає фронт.

У Міноборони наголошують, що кожен день наступу коштує Росії дедалі дорожче.

Нагадаємо, що нещодавно хакери з України та Білорусі зламали Росстат і отримали закриті дані про реальну статистику смертності.

У базі відомства знайшли майже 393 тисячі свідоцтв про смерть, безпосередньо пов'язаних із війною проти України, хоча реальна кількість загиблих росіян може бути ще вищою.