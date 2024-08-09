Втрати РФ за добу: 49 артсистем, 32 дрони і 1030 окупантів
Фото: російська армія втратила в Україні більше 1000 солдатів за добу (Getty Images)
За останню добу з 8 на 9 серпня, росіяни втратили на фронті 1030 солдатів і 86 одиниць автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 588 540 (+1030) осіб ліквідовано;
- танків - 8434 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 16 341 (+9) од.;
- артилерійських систем - 16 536 (+49) од.;
- РСЗВ - 1142 од.;
- засоби ППО - 916 (+2) од.;
- літаків - 366 од.;
- гелікоптерів - 327 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 13 325 (+32) од.;
- крилатих ракет - 2424 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 22 371 (+86) од.;
- спеціальної техніки - 2769 (+2) од.
Нагадаємо, за даними ISW, на фронті точаться позиційні бої. Росіяни просунулися в районі кордонів Донецької та Запорізької областей.
Також в Інституті вивчення війни назвали головні ймовірні сценарії реагування командування РФ на операцію ЗСУ в Курській області.
Тим часом офіційний Київ намагається отримати дозвіл від США бити ракетами ATACMS по російських аеродромах.
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