Втрати РФ за добу: 49 артсистем, 32 дрони і 1030 окупантів

За останню добу з 8 на 9 серпня, росіяни втратили на фронті 1030 солдатів і 86 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, на фронті точаться позиційні бої. Росіяни просунулися в районі кордонів Донецької та Запорізької областей.

Також в Інституті вивчення війни назвали головні ймовірні сценарії реагування командування РФ на операцію ЗСУ в Курській області.

Тим часом офіційний Київ намагається отримати дозвіл від США бити ракетами ATACMS по російських аеродромах.

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