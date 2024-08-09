Україна намагається домовитися зі США про удари ATACMS по аеродромах РФ, - WP

Офіційний Київ веде переговори зі Сполученими Штатами про отримання дозволу на використання балістичних ракет ATACMS для ударів по військових аеродромах на теренах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Washington Post.

Радник президента Володимир Зеленського на умовах анонімності зазначив виданню, що удари ATACMS потрібні для ураження винищувачів на російських аеродромах, які агресор використовує для ударів у відповідь. Це дозволить ЗСУ втримати взяті під контроль райони Курської області.

"Це дасть їм важелі впливу, необхідні для переговорів з Росією - ось про що йдеться", - зазначив радник.

Крім того, за його словами, Україна задіяла велику кількість солдатів, які захопили близько 100 квадратних кілометрів ворожої території. Радник зазначив, що за три дні українські війська пройшли вглиб території повз багатотисячні міста. Під час наступу Сили оборони взяли сотні полонених росіян та захопили газовимірювальну станцію, яку Москва використовує для енергетичних операцій з Угорщиною та Словаччиною.

Також, за словами радника Зеленського, газовимірювальна станція, яку зараз контролює Україна, розташована приблизно за п'ять миль на території Росії.

"У четвер газ все ще надходив через Суджу, - останній чинний пункт відвантаження трубопроводу, що транспортує російський природний газ до Європи через Україну. За словами радника, станція навряд чи буде використовуватися як важіль тиску, оскільки трубопровід все одно проходить через Україну, і Київ міг би перекрити потоки в будь-який момент", - пише видання.

Важелі впливу на переговорах

Хоча точна мета українського вторгнення незрозуміла, на думку аналітиків, окрім потенційного відволікання російських військ зі східної частини Донецької області, Київ, імовірно, намагається отримати важелі впливу в майбутніх переговорах з Кремлем.

Американський чиновник зазначив, що, за однією з оцінок, ЗСУ намагаються перешкодити російським військам, що рухаються до Харківської області на південний схід від Сум. Інший чиновник сказав, що Україна, скоріш за все, хоче перенапружити російські підрозділи, а не захопити територію і тривалий час її утримувати.

Курська наступальна операція створила новий тиск на Путіна, адже російське цивільне населення довелося евакуювати під тими ж обстрілами, які українці терплять уже більше двох років.

"Українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити Силам оборони використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження аеродромів, які Росія використовує у відповідь на вторгнення. В разі схвалення, таке рішення може дозволити Києву протягом деякого часу утримувати частину Курської області", - зазначає The Washington Post.