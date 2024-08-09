Операція в Курській області: в ISW назвали сценарії реагування РФ на ситуацію
Російська армія спробує реалізувати низку сценаріїв для звільнення населених пунктів Курської області, які ЗСУ взяли під контроль упродовж останніх днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Українська транскордонна механізована наступальна операція в Курській області, що розпочалася 6 серпня, продовжується в рамках українських оперативних зусиль на території Росії. Інститут вивчення війни відмовився оцінки намірів цієї операції ЗСУ, щоб не ставити під загрозу оперативну безпеку України.
Водночас, зазначили в ISW, геолокаційні зйомки та заяви російських посадовців вказують на те, що 8 серпня українські війська продовжили швидке просування вглиб Курської області. Згідно з повідомленнями, українські війська діють уже на відстані 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю.
"Однак українські сили, безумовно, не контролюють всю територію в межах максималістських заяв Росії про просування українських військ у Курській області", - йдеться у звіті.
Москва спробує повернути контроль
Аналітики ISW переконані, що Кремль майже напевно буде намагатися повернути під контроль територію в області, яку захопили українські війська, та зупинити просування ЗСУ вглиб Росії. В Інституті вважають, що суттєве просування українських військових, стало б стратегічним ударом по багаторічних зусиллях російського диктатора Володимира Путіна, спрямованих на закріплення спадщини російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.
З огляду на ситуацію та повідомлення росЗМІ, у російського військового командування є низка ймовірних способів дій у відповідь на операцію ЗСУ в Курській області. В ISW наразі не готові оцінити, який із цих можливих сценаріїв є найбільш вірогідним та не виключають, що російське командування може задіювати не лише на один варіант.
На ухвалення рішень військовим командуванням РФ впливатиме його сприйняття чисельності та спроможності ЗСУ в цьому районі, щодо яких Інститут вивчення війни не дає жодних оцінок.
Головні сценарії реагування РФ
Сценарій 1: Російське військове командування може використати наявних призовників, прикордонників Федеральної служби безпеки (ФСБ), Росгвардії та інших нерегулярних сил, які вже розгорнуті в районі міжнародного кордону, щоб відтіснити українські війська та захиститися від їхньої операції в Курській області.
Сценарій 2: Військове командування РФ може вирішити використати розгорнуте вздовж російсько-українського кордону Північне угруповання військ, для реагування на український наступ.
Сценарій 3: Військове командування агресора може вирішити передислокувати накопичені для запланованого наступу влітку 2024 року оперативні резерви, та/або відносно краще забезпечені й більш боєздатні передові підрозділи до Курської області з інших районів театру бойових дій.
Сценарій 4: Військове командування РФ може намагатися зберегти сили, що наразі перебувають в області. Також агресор може передислокувати туди значну кількість авіації та ударних підрозділів, щоб підвищити здатність Росії відвоювати територію.
У звіті також зазначається, що відсутність узгодженої реакції Росії на українське вторгнення в Курську область та швидкість просування ЗСУ вказує на те, що українські сили "змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією".
Ключові висновки
- "Українська механізована наступальна операція", як вказується у звіті ISW, на території Курської області, яка розпочалася 6 серпня, триває в рамках операції України на території Росії.
- Геолокаційні кадри та російські заяви свідчать про те, що начебто українські сили продовжували швидке просування далі в Курську область 8 серпня, і українські сили, як повідомляється, присутні в районах до 35 кілометрів від міжнародного кордону з Сумською областю. Проте "українські війська", безсумнівно, не контролюють всю територію "в межах максималістичних вимог Росії щодо просування України в Курській області".
- Відсутність узгодженої відповіді Росії на "українське вторгнення" в Курську область і заявлена швидкість нібито українського просування вказують на те, що "українські сили змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією.
- Українські офіційні особи поки що не прокоментували поточну "операцію України" в Курській області.
- Офіційні особи США відзначили, що триваюча "операція України" в Курській області не є порушенням обмежень США на здатність України завдавати ударів по військових цілях у прикордонних районах Росії.
Операція в Курській області
На початку тижня, як стверджують ЗМІ, Збройні сили України перейшли державний кордон з Росією та почали просування і взяття під контроль прикордонних районів Курської області.
Лише за першу добу, українські війська захопили близько 30 кілометрів російської території.
Зокрема, армія України взяла під контроль газовимірювальну станцію біля міста Суджа.
За три дні операції, росіяни втратили 350 квадратних кілометрів території Курської області.
Операція не порушує обмежень США щодо спроможності України завдавати ударів по військових цілях у прикордонних із Росією районах.
У Пентагоні не вважають ескалацією взяття під контроль населених пунктів у Курській області.
Більш детально про ситуацію в російському регіоні - у матеріалі РБК-Україна.
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