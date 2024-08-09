Окупанти просунулися в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей: карти ISW

На фронті в Україні тривали позиційні бої на більшості напрямків. При цьому фіксується просування російських загарбників в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські загарбники 7 і 8 серпня продовжували наступальні операції біля Глибокого та поблизу Вовчанська та Тихого, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ 8 серпня повідомили, що окупанти нещодавно перекинули невизначений підрозділ з окупованої частини Луганської області на Вовчанський напрямок, і що 8 серпня війська РФ не застосовували тактичну авіацію на Харківському напрямку.

Російський "воєнкор" заявив, що українські сили контратакують під Глибоким.

Операція №2 - Луганська область

Російські окупанти 8 серпня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські загарбники атакували в районі Синьківки, поблизу Петропавлівки, Новоосинового і Колісниківки, біля Новосергіївки, Невського, Макіївки, біля Тернів та в районі Серебрянського лісу 7 і 8 серпня.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов 8 серпня заявив, що ЗСУ 5 серпня завдали удару з HIMARS по командному пункту російського 2-го батальйону 51-го полку ВДВ поблизу окупованої Богданівки Луганської області, внаслідок чого загинули командира батальйону та кількох російських офіцерів.

Разом з тим у ISW зазначили, що вони не можуть незалежно це підтвердити.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку східніше Сіверська в районі Верхньокам'янського біля Івано-Дар'ївки, Спірного, Виїмки та Переїзного 7 і 8 серпня.

Путінські війська 7 і 8 серпня також продовжували наступ у районі Часового Яру, в районі Калинівки та Іванівського.

8 серпня російські війська продовжили наступ у районі Торецька, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські блогери стверджували, що війська РФ продовжували просуватися в межах Нью-Йорка, та що ЗСУ нібито безуспішно контратакували в цьому районі.

Війська РФ також продовжували 7 і 8 серпня наступальні дії в районі Торецька, Північного та Залізного.

Повідомляється, що 8 серпня війська РФ просунулися на схід від Покровська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська, які діяли на схід від Покровська, просунулися до околиць Гродівки та поблизу Лисичного та Іванівки.

Російські блогери також продовжували розповідати, що війська РФ начебто захопили Сергіївку, проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували наступальні дії в районі Воздвиженки, біля Калинового, Новоолександрівки, Іванівки, Лисичного, Желанного, Карлівки і Яснобродівки 7 і 8 серпня.

Повідомляється, що 8 серпня війська РФ просунулися на південний захід від Донецька, але не досягли підтверджених успіхів у цьому районі.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на південний схід від Водяного, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти 7 і 8 серпня продовжували наступальні дії в районі Красногорівки, Костянтинівки, Парасковіївки, Водяного, Володимирівки та Вугледара.

Війська РФ нещодавно досягли незначних успіхів на південь від Великої Новосілки в районі адмінкордону Запорізької та Донецької областей, але російські та українські джерела не повідомляли про бої в цьому районі 8 серпня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 серпня, показують, що окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північному сході Урожайне.

"Південна вісь"

Російські загарбники продовжували атаки поблизу Роботиного та поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області 7 та 8 серпня.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 7 та 8 серпня українські захисники відбили атаки РФ на Дніпровському напрямку у Херсонській області.

У Міноборони РФ розповідали, що 8 серпня російські системи ППО начебто збили український безпілотник над окупованим Кримом.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 8 серпня поінформували, що протягом доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що на Покровському напрямку фіксується найбільша кількість ворожих штурмів, й Сили оборони України вживають заходів з утримання визначених рубежів.