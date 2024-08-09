Потери РФ за сутки: 49 артсистем, 32 дрона и 1030 оккупантов

За последние сутки с 8 на 9 августа, россияне потеряли на фронте 1030 солдат и 86 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, на фронте идут позиционные бои. Россияне продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей.

Также в Институте изучения войны назвали главные вероятные сценарии реагирования командования РФ на операцию ВСУ в Курской области.

Тем временем официальный Киев пытается получить разрешение от США бить ракетами ATACMS по российским аэродромам.

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