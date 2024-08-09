Потери РФ за сутки: 49 артсистем, 32 дрона и 1030 оккупантов
Фото: российская армия потеряла в Украине более 1000 солдат за сутки (Getty Images)
За последние сутки с 8 на 9 августа, россияне потеряли на фронте 1030 солдат и 86 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 588 540 (+1030) человек ликвидировано;
- танков - 8434 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 16 341 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 16 536 (+49) ед;
- РСЗО - 1142 ед;
- средства ПВО - 916 (+2) ед;
- самолетов - 366 ед;
- вертолетов - 327 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 325 (+32) ед;
- крылатых ракет - 2424 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 371 (+86) ед;
- специальной техники - 2769 (+2) ед.
Напомним, по данным ISW, на фронте идут позиционные бои. Россияне продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей.
Также в Институте изучения войны назвали главные вероятные сценарии реагирования командования РФ на операцию ВСУ в Курской области.
Тем временем официальный Киев пытается получить разрешение от США бить ракетами ATACMS по российским аэродромам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.