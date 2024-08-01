Втрати РФ за добу: 33 артсистеми, 115 безпілотників та 1370 окупантів
Фото: за добу на фронті ліквідовано понад 1300 загарбників (Getty Images)
За останню добу росіяни втратили на війні в Україні 1370 солдатів і 42 бойові броньовані машини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 579 490 (+1370) осіб ліквідовано;
- танків - 8399 (+9) од.;
- бойових броньованих машин - 16203 (+42) од.;
- артилерійських систем - 16119 (+33) од.;
- РСЗВ - 1132 (+1) од.;
- засоби ППО - 907 од.;
- літаків - 363 од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12968 (+115) од.;
- крилатих ракет - 2407 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21816 (+77) од.;
- спеціальної техніки - 2713 (+16) од.
Нагадаємо, за даними ISW, російські війська активно просуваються на кількох напрямках в Донецькій та Запорізькій областях.
Минулої ночі агресор знову атакував Україну безпілотниками. В Києві та низці областей кілька разів оголошували повітряну тривогу.
Також було чутно звуки вибухів у Дніпрі та в Запоріжжі.
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