Втрати РФ за добу: 33 артсистеми, 115 безпілотників та 1370 окупантів

За останню добу росіяни втратили на війні в Україні 1370 солдатів і 42 бойові броньовані машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.08.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська активно просуваються на кількох напрямках в Донецькій та Запорізькій областях.

Минулої ночі агресор знову атакував Україну безпілотниками. В Києві та низці областей кілька разів оголошували повітряну тривогу.

Також було чутно звуки вибухів у Дніпрі та в Запоріжжі.

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