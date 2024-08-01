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Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов

Четверг 01 августа 2024 07:55
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Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов Фото: за сутки на фронте ликвидированы более 1300 захватчиков (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки россияне потеряли на войне в Украине 1370 солдат и 42 боевые бронированные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 579 490 (+1370) человек ликвидировано;
  • танков - 8399 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин - 16203 (+42) ед;
  • артиллерийских систем - 16119 (+33) ед;
  • РСЗО - 1132 (+1) ед;
  • средства ПВО - 907 ед;
  • самолетов - 363 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12968 (+115) ед;
  • крылатых ракет - 2407 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21816 (+77) ед;
  • специальной техники - 2713 (+16) ед.

Потери РФ за сутки: 33 артсистемы, 115 беспилотников и 1370 оккупантов

Напомним, по данным ISW, российские войска активно продвигаются на нескольких направлениях в Донецкой и Запорожской областях.

Прошлой ночью агрессор снова атаковал Украину беспилотниками. В Киеве и ряде областей несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Также были слышны звуки взрывов в Днепре и в Запорожье.

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