Втрачено сотні тонн медикаментів: одна з найбільших аптечних мереж показала знищений склад

Після ворожої атаки на місці складу залишилися обгорілі конструкції та руїни. За словами Горніцького, лише після того, як минув перший шок, за кілька днів компанія змогла розповісти про наслідки удару.

''Дивитися на світлини нашого складу лікарських засобів до і після ворожої атаки 3 вересня – нестерпимо боляче. На перших фото – наша щоденна титанічна праця, заповнені під зав’язок стелажі, коробки з медикаментами. На наступних – обгоріле згарище, німі кістяки металевих конструкцій і тотальні руїни'', – зазначив він в дописі від 7 вересня.

Фото: кадри знищеного складу "Аптеки доброго дня" (Сергій Горніцький)

За його словами, за одну мить було знищено сотні тонн медикаментів, на які чекали пацієнти по всій країні для лікування різних захворювань.

Попри масштаби втрат, у компанії заявили, що збирають сили, щоб рухатися далі та продовжувати свою роботу. Горніцький наголосив, що ведення бізнесу в Україні в умовах війни є щоденною боротьбою за робочі місця та можливість продовжувати діяльність.

''А коли в одну мить ворог перетворює на попіл результати величезної праці та рятівні ліки – здається, що земля йде з-під ніг'', – написав представник компанії.

Фото: кадри знищеного складу "Аптеки доброго дня" (Сергій Горніцький)

"Аптека доброго дня" – одна з найбільших аптечних мереж України, що входить до топ-5 учасників національного ринку за виторгом та кількістю торгових точок. За даними самої компанії, мережа має понад 800 аптек по всій країні.

На початку вересня російські окупанти здійснили серію масштабних ударів по фармацевтичній інфраструктурі України, внаслідок чого постраждали великі логістичні комплекси та склади лікарських засобів. Зокрема, було пошкоджено склади фармгіганта Teva та компанії "Біокон".