У Києві внаслідок обстрілу знищено супермаркет VARUS (фото, відео)
11:52 08.09.2026 Вт
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Унаслідк атаки утворилась величезна вирва
Фото: наслідки удару по супермаркету у Києві (РБК-Україна)
У Києві внаслідок нічного обстрілу знищено супермаркет VARUS.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Як стало відомо, знищений супермаркет розташований у Солом'янському районі.
Частину будівлі буквально знесло. Повсюди розкидані уламки, а поряд з магазином - величезна вирва.
Як відомо, саме у Солом'янському районі було найбільше руйнувань уналідок атаки.
У компанії поки не прокоментували атаку на їхній супермаркет.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що унаслідок обстрілу Києва пошкодження є щонайменше на 16 локаціях. Загинуло двоє людей, ще 16 поранених.