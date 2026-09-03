РФ ударила по Київщині, є постраждалий та пошкодження

Вранці 3 вересня російські загарбники завдали ударів по Київській області. Станом на 08:00 відомо про одного постраждалого цивільного.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації (КОДА) Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

На місця прильотів одразу прибули рятувальники, які оперативно ліквідували наслідки атаки.

Крім того, у Бучанському районі під удари ворога потрапили складські приміщення.

Тоді Ткаченко повідомив, що поранення отримали двоє людей .

2 вересня унаслідок повітряного нападу РФ спалахнула пожежа на території приватного спортивного комплексу в Обухівському районі.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях та бережіть себе", - закликав Ткаченко.

За словами глави КОДА, наразі на місцях ворожих ударів працюють усі оперативні служби - вони фіксують та ліквідовують наслідки атаки.

Він також підтвердив, що внаслідок російських ударів пошкодження отримали:

"Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік . Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається", - наглосив Ткаченко.

Нагадаємо, 2 вересня рятувальники показали наслідки нового удару Росії по Києву.

Цього ж дня стало відомо, що ворог атакував київський виш прямо під час занять - йдеться про Національний університет харчових технологій.

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